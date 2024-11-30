نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن طبيعة إصابة المهدي سليمان حارس الاتحاد في مباراة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال صلاح العقده مراسل قنوات أون تايم سبورت أن التشخيص النهائى لإصابة المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى هى كسر فى قصبة الساق.

الكشف طبيعة إصابة المهدي سليمان

وأضاف صلاح العقده عبر قناة أون تايم سبورت أن حارس الاتحاد السكندرى تم نقله إلى أحد المستشفيات.

وأوضح العقده إنه من المؤكد أن يجرى حارس الاتحاد السكندرى عمليه جراحيه خلال ساعات وأن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى سيتخد قرارات سريعة عقب المباراة فى هذا الشأن.

وكان المهدى سليمان خرج مصابا سيارة الإسعاف عقب إصابته فى الدقيقة 19.

ولا يزال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش التى تقام حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتازبعد مرور 60 دقيقه حتى الآن.