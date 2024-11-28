نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي في القائمة النهائية لجائزتي الأفضل في العالم والشرق الأوسط وباتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 28-11-2024 في السطور التالية:

الأهلي في القائمة النهائية لجائزتي الأفضل في العالم والشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن إدراج النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ في العالم، بالإضافة إلى جائزة أفضل نادٍ في الوطن العربي والشرق الأوسط لعام 2024.

وتمكن الأهلي من الوصول إلى القائمة المختصرة لجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط والعالم، حيث ينافس أندية كبرى مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، بوتافوجو، سبورتنج لشبونة، أتالانتا، أتلتيك مينيرو، بايرن ليفركوزن، وأولمبياكوس في فئة أفضل نادٍ في العالم.

كما يتنافس على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إلى جانب العين الإماراتي والهلال والنصر السعوديين.

ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 27 ديسمبر المقبل في الإمارات، بحضور عدد من أبرز نجوم الرياضة على المستوى العالمي والعربي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصل على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط العام الماضي، ويطمح هذا العام للفوز بجائزتين جديدتين.

باتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك

رفض جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، العرض الذي تقدم به النادي لتقسيط مستحقاته المالية، وهو ما أدى إلى استمرار إيقاف قيد اللاعبين الجدد للنادي.

وكان الزمالك قد اقترح سداد المستحقات على ثلاث دفعات بدلًا من المبلغ الكامل، في محاولة لتخفيف العبء المالي عليه.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكمًا لصالح باتشيكو يقضي بدفع مبلغ 450 ألف يورو كرواتب متأخرة، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن المدرب البرتغالي تقدم باستئناف للحصول على قيمة عقده بالكامل.

في حكم جديد صدر مؤخرًا، تم تحديد مستحقات باتشيكو بـ 819 ألف يورو، مما رفع المبلغ المطلوب من الزمالك بمقدار 269 ألف يورو. هذا الأمر أدى إلى إيقاف قيد اللاعبين في الفريق حتى يتم سداد المبلغ أو تقديم طعن في الحكم.

وفي أعقاب رفض باتشيكو التسوية، قررت إدارة الزمالك اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على قرار المدرب، بعد تمسكه بالحصول على كامل مستحقاته رغم حجم المبلغ الكبير.