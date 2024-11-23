نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل إصابة وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي ومدة غيابه عن الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قولت لحضراتكم الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الأربعاء إن وسام أبوعلي إصابته ليست خفيفة وهيغيب عن ماتش الاتحاد والجهاز الفني ينتظر تقرير الجهاز الطبي لمعرفة مدة غياب اللاعب وطبيعة الإصابة".

وتابع:" وسام أبوعلي خضع لفحوصات طبية فور الوصول إلى القاهرة والفحوصات أخذت وقت لحين ظهور نتيجتها".

وأضاف:" الأهلي في أزمة بسبب وسام أبوعلي، إصابة المهاجم الفلسطيني في مشط القدم يتحتاج من عشرة إلى ١٥ يوم علاج وتأهيل وتدريبات فردية ومن ثم من خمس إلى سبع أيام عشان يعود للمشاركة في المباريات بمعنى أن غيابه قد يصل إلى ٢٠ يوم".

واختتم:" كولر طلب من الجهاز الطبي عدم التسرع وأخذ اللاعب وقته بالكامل في العلاج والتأهيل وإن غيابه عن مباريات الدوري ومباراتي دوري الأبطال أفضل من غيابه عن مباراة الفريق في نصف نهائي كأس الانتركونتنتال".