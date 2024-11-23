نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كايل ووكر يكشف أسباب الهزيمة القاسية أمام توتنهام هوتسبير.. ويعلق على مواجهة ليفربول المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإنجليزي كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي، عن استيائه بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة.

وأقيمت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم السبت، على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كايل ووكر: نأمل أن يعود السحر ونرى سيتي الطبيعي

وتحدث كايل ووكر ظهير السيتي في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي نيوز"، عقب نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام، قائلًا "من الصعب الوقوف هنا والتحدث عن الأمر بينما لم أستوعبه بشكل صحيح بعد. لقد وقفت هنا عندما فزنا بالألقاب لذا سأقف هنا أيضًا عند الهزائم".

وأضاف ظهير السيتي " هذا هو الشيء الأكثر إحباطا بالنسبة لي كمدافع، لا أهتم بتسجيل الأهداف، ما يهمني هو الحفاظ على نظافة شباكنا ونحن لا نفعل ذلك، يتعين علينا العودة إلى الأساسيات والحفاظ على نظافة شباكنا، إذا استقبلنا أربعة أهداف على أرضنا، يتعين علينا تسجيل خمسة أهداف".

وأكمل حديثه، قائلًا " لا أستطيع أن أقول إننا فقدنا الثقة معًا، لقد أمضيت ثماني سنوات مع هذه المجموعة، تفقد الثقة كفريق ولكن يتعين علينا أن نتذكر ما حققناه معًا، ما حققناه في الماضي لا يعني شيئًا، إنه تاريخ، لدينا فريق واحد فوقنا يعمل بشكل جيد حقًا، سنواصل القتال حتى النهاية كما نفعل دائمًا. أفضل طريقة لقلب الأمور هي يوم الثلاثاء، نأمل أن يعود السحر ونرى سيتي الطبيعي من المواسم الثمانية الماضية".

وعن مواجهة الريدز القادمة، أجاب كايل ووكر "إنها مباراة رائعة لقلب الأمور وحصد ثلاث نقاط من الفريق الذي يحتل المركز الأعلى، ولكن لا يمكننا تقديم أداء مثل هذا وإلا فسوف نخسر، لدينا مباراة في دوري أبطال أوروبا للتحضير لتلك المباراة الضخمة يوم الأحد والاستمرار في الاقتراب من ليفربول".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة سهلة نسبيًا أمام فينورد الهولندي، يوم الثلاثاء القادم، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك يصطدم بمواجهة من العيار الثقيل، أمام ليفربول على ملعب الانفيلد يوم الأحد القادم، ضمت منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي بعد هزيمة اليوم أمام توتنهام، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط، عن المتصدر ليفربول، والذي يمتلك في رصيده 28 نقطة من 11 مباراة.