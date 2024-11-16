انت الأن تتابع خبر الشباب والرياضة تنظم زياره وفد الصحفيين والإعلاميين الأوربيين لمدينه الشباب والرياضة بشرم الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رئيس مؤسسة بوشكاش المجريه على راس وفد الصحفيين والإعلاميين الأوربيين للجولة

قامت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية والإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بتنظيم جولة تفقدية للمدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ، وذلك للإعلاميين والصحفيين الأوروبيين المشاركين في بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية للإعلاميين والصحفيين.

ترأس الوفد الإعلامي جيورجي سيزولوسي، رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين في المجر ورئيس مؤسسة بوشكاش الدولية، إلى جانب روميو شيرياك، رئيس منتخب الصحفيين الرياضيين الوطني في رومانيا، وشخصيات أخرى بارزة في مجال الصحافة الرياضية الأوروبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز دور السياحة الرياضية وسياحة المعسكرات الشبابية والرياضية في مصر والترويج للإمكانات الرياضية والسياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ كوجهة دولية لاستضافة البطولات والفعاليات الكبرى.

خلال الجولة، تم تقديم عرض توضيحي للإمكانات المتطورة للمدينة الرياضية والمنشآت المميزة التي تضمها، ما يعكس التطور الكبير في البنية التحتية الرياضية بمدينة شرم الشيخ.

وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الكبير بالتجهيزات والمرافق الرياضية المتاحة، مشيدين بمستوى التطوير الذي يجعل المدينة وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والبطولات الدولية و المعسكرات الشبابية والرياضيه

تضمنت الجولة عرضًا للإمكانات المتطورة للمدينة الرياضية والخدمات المقدمة فيها، ما يعكس جهود الدولة في دعم البنية التحتية الرياضية لجذب الأحداث الرياضية العالمية المعسكرات الشبابيه و الرياضيه .