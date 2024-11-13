تشكيل مجلس إدارة جديد لفريق المجد بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: اعتمد نادي المصنعة التشكيل الجديد لإدارة فريق المجد التابع لنادي المصنعة الرياضي لمدة عامين 2024 -2026 بعد انتهاء فترة الإدارة السابقة، ويتكون التشكيل الجديد من صالح بن علي بن صالح الغاربي رئيسا، ومرهون بن حمد الغاربي نائبا للرئيس، وبدر بن ناصر بن صالح الغاربي أمينا للسر، خميس بن سعيد الغاربي أمينا للصندوق، وعضوية سلطان بن علي بن عبدالله الغاربي، وجميل بن حمد الغاربي، وأحمد بن عامر بن سالم الغاربي، وفهد بن محمد الخميسي، وفيصل بن مصبح الخميسي .

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