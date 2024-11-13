نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة تقدم سيف الدين الجزيري بشكوى ضد الزمالك وشوبير يكشف أولى صفقات الأهلي الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 13-11-2024 في السطور التالية:

شوبير يكشف حقيقة تقدم سيف الجزيري بشكوى ضد الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقديم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديه بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي تصريحاته عبر برنامجه على "أون سبورتس إف إم"، قال شوبير: "الجزيري تقدم بالشكوى لضمان حقوقه المالية فقط، دون أي نية لخلق مشاكل مع النادي".

وأضاف: "محامي الجزيري، أنيس بن ميم، أوضح أنهم أرسلوا عدة خطابات إلى الزمالك بشأن مستحقات اللاعب، وتم التوصل إلى اتفاق لجدولتها، وأكد أنهم لا يضغطون على الزمالك أو يفرضون شروطًا عليه".

وأشار شوبير إلى أن الجزيري سافر إلى إيطاليا بإذن من الزمالك، وأنه لم يُحدث أي خلاف بعد استبعاده من مباراة سموحة، لافتًا إلى أن علاقته مع حسين لبيب، رئيس النادي، جيدة جدًا ويُعامل كأب لابنه.

شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي في يناير

أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي، إلى صفوف القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية القادمة.

وخلال تصريحاته في برنامجه على "أون سبورتس إف إم"، قال شوبير: "عقد محمد شريف مع الخليج سينتهي في يناير المقبل، ومن حقه التوقيع مع أي نادٍ جديد".

وتابع شوبير: "لا أعتقد أن الأهلي سيترك محمد شريف يرحل بهذه السهولة، ومن الممكن أن نراه في صفوف الفريق في يناير المقبل، وهذه وجهة نظري الشخصية".

