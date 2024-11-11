نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وشه حلو على المصريين".. من هو الموريتاني عبدالعزيز بوه حكم مباراة الأهلي وأورلاندو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبدالعزيز بوه، وذلك لإدارة مواجهة الأهلي ضد أرولاندو بيراتس الجنوب إفريقي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف أورلاندو بيراتس نظيره فريق الأهلي يوم 7 ديسمبر المقبل في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025.

ويعاون عبدالعزيز بوه في إدارة اللقاء كلًا من، يوسف محمد محمود، وبا كاليدو مساعدين، بينما يتولى باباكار سار مسؤولية الحكم الرابع.

من هو عبدالعزيز بوه حكم لقاء الأهلي وأورلاندو؟

عبد العزيز بوه من مواليد 12 يونيو لعام 1992 ويبلغ عمره 32 عامًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2021، عندما أدار أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

أدار الحكم الموريتاني عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأفريقية للأندية والمنتخبات، منها 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا و5 مباريات بالكونفدرالية، كما أدار مباراة في بطولة أمم إفريقيا الماضية، ومباراتين في بطولة إفريقيا للمحليين.

أرقام الأندية المصرية مع صافرة عبد العزيز بوه

الموريتاني عبدالعزيز بوه أدار 4 مباريات للأندية المصرية في البطولات الأفريقية (مباراتين للأهلي – 1 لبيراميدز – 1 لمودرن سبورت) حققوا انتصارين وتعادلين ولم يخسروا أي مباراة.

أول مباراة أدارها للأهلي كانت ضد الهلال السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 وفاز الأحمر 3-0.

كما أدار مباراة أخرى لفريق الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

كما شهد على فوز كاسح لفريق بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 6 – 1 ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا بتاريخ 29 سبتمبر 2023.

الحكم الموريتاني أدار مباراة لفريق مودرن سبورت ضد اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات بالكونفدرالية موسم 2023 – 2024 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.