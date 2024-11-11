نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الزمالك لن يقف على زيزو والأهلي يستهدف لقب مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن الزمالك لن يقف على رحيل أحمد مصطفى زيزو مع القلعة البيضاء.

أشار حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور إلي أن الزمالك لن يتوقف مصيره على زيزو وإلا كان تأثر بنجومه التاريخيين.

وتحدث حنفي عن موقفه من بيرسي تاو لاعب الأهلي قائلًا:" الأفضل رحيله عن القلعة الحمراء وكذلك رضا سليم".

واكمل:" الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقات سوبر تساعده على تحقيق لقب مونديال الأندية".