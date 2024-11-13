انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للطبيب.. أفضل طريقة لإزالة الشمع من الأذن بدون ألم وفي 5 دقائق فقط.. ياريتني كنت عرفتها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ضمع الاذن من الافرازات التي يتم افرازها من خلال الغدد والخلايا الميتة داخل الجسم، ومن الجدير بالذكر ان لها دور حيوي في حماية قناة الاذن، ومع مرور الوقت فإن الشمع المتواجد داخل الاذن يبدأ في التحرك إلى اجزاء عميقة من الاذن مما يساهم في طردة طبيعيًا، ولذلك فقد قال الدكتور سوشير ميترا استشاري جراحات الانف والاذن والحنجرة في كولكاتا ان شمع لاذن يعتبر واحدًا من الامور الطبيعية التي تحدث للجسم، حيث انها تساهم في تنظيف وتليين لقناة السمعية، وليس هذا فقط بل انه يحمي الاذن ايضًا من الاوساخ ومن نمو البكتيريا.

تراكمات شمع الاذن

وقد اكمل الدكتور حديثة ان تراكمات شمع الاذن من الممكن ان تتسبب في آلام في الاذن او شعور بطنين في الاذن او انخفاض السمع والدوخة، وهناك علاج لتلك الحالالت حيث ان هناك لتلك المشاكل طرق يمكن اتباعها واهمها هي ازالة الشمع المتراكم داخل الاذن والذي من الممكن ازالته عن طريق استخدام قطرات الاذن او اي نوع من انواع زيوت الاطفال او حتى زيت جوز الهند وزيت الزيتون، كما يمكن استخدام محلول ملحي او ماء دافئ لتلك الحالات.

اضرار استخدام شمع الاذن