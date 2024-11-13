هيدي كرم تتصدر التريند بسبب ظهورها في الجيم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هيدي كرم محرك البحث خلال الساعات الماضية بعد أن شاركت متابعيها على إنستجرام بمقطع فيديو جديد من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ظهرت هيدي كرم في الفيديو وهي تؤدي تدريبات قاسية، معبرة عن إصرارها في التغلب على التحديات البدنية.

رسالة قوية عن التحمل والصبر



وعلقت هيدي على الفيديو قائلة: "لا ألم ولا راحة يا بيبي"، فيما أضافت في حديثها خلال الفيديو: "أنا اللي جبت ده كله لنفسي"، في إشارة إلى الجهد الكبير الذي تبذله لتحقيق أهدافها.

هيدي كرم في مسلسل "وتر حساس" وفيلم "آل شنب"



وفي سياق آخر، تشارك هيدي كرم حاليًا في بطولة مسلسل "وتر حساس"، الذي يعرض على قناة ON، حيث تجسد شخصية صديقة صبا مبارك، التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه "صبا".

المسلسل مكون من 45 حلقة ويشارك في بطولته محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

أما في السينما، فهيدي كرم تشارك في فيلم "آل شنب" إلى جانب مجموعة من النجوم مثل ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والفيلم من إخراج آيتن أمين.