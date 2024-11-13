نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي، إلى صفوف القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية القادمة.

شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي في يناير

وخلال تصريحاته في برنامجه على "أون سبورتس إف إم"، قال شوبير: "عقد محمد شريف مع الخليج سينتهي في يناير المقبل، ومن حقه التوقيع مع أي نادٍ جديد".

وتابع شوبير: "لا أعتقد أن الأهلي سيترك محمد شريف يرحل بهذه السهولة، ومن الممكن أن نراه في صفوف الفريق في يناير المقبل، وهذه وجهة نظري الشخصية".

