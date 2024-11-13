انت الأن تتابع خبر «معجزة هترجعك شباب».. شابة حسناء يمنية وضعت القرنفل على هذة المنطقة.. لن تتخيل مفعوله!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر القرنفل واحد من أهم النباتات العطرية الشهيرة، والتى قد تستخدم فى الكثير من المجالات، فإنه يستخدم فى وصفات عديدة وفعالة فى مجال العناية بالشعر والبشرة فإن القرنفل يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وأيضاً المركبات المضادة للإلتهابات، مما يجعل القرنفل أختيارا جيدا لتحسين صحة فروة الرأس وأيضاً تعزيز نمو الشعر.

فوائد القرنفل للشعر

ينمو القرنفل بشكل أساسى فى إندونيسيا قبل إنتشاره إلى بقية العالم وقد يستخرج القرنفل من براعم زهور شجرة القرنفل، ثم يتم تجفيفها لكى يستخدم فى الطهى أو كعلاج طبيعى. ومن أهم فوائد القرنفل للشعر:

• تعزيز نمو الشعر: يحتوى القرنفل على مركبات تقوم بتحفيز الدورة الدموية فى فروة الرأس، مما يساعد فى تحسين نمو الشعر وأيضا زيادة كثافته.

• مكافحة الالتهابات: تعمل خصائص القرنفل المضادة للإلتهابات على تقليل التهيج وأيضاً الإلتهابات فى فروة الرأس، مما يساعد على صحة الشعر.

• التخلص من قشرة الرأس: يتميز القرنفل بأنه فعالا فى معالجة قشرة الرأس، فإنه يعمل على تنظيف فروة الرأس من الفطريات وأيضاً البكتيريا.

طريقة إستخدام زيت القرنفل

يمكن أن تستخدم زيت القرنفل كحمام زيت، وهو يعتبر من أحسن الطرق لكى يعمل على تحسين صحة فروة الرأس، وطريقة إستخدامه هى: