نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستفسر عن زالاكا وتفاصيل عقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حسم التعاقد مع محمود زالاكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يدرس التعاقد مع زالاكا

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يستفسر عن إمكانية التعاقد مع محمود زالاكا في يناير المقبل".

وأضاف:" مسئولي الأهلي سألوا بعض الأشخاص في سيراميكا كليوباترا، وآخرين قريبين من زالاكا، بشأن عقد إعارة اللاعب من بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا وهل يوجد بند بأحقية الشراء".

وأشار:" النادي الأهلي يعلم أنه في حال يرغب في التعاقد مع لاعب من صفوف نادي بيراميدز، النادي سيرفض ذلك لأنه أصبح النادي المنافس له، ولن يوافق على بيعه".

وأتم كريم رمزي:" الأهلي تفاجئ أن عقد إعارة زالاكا مع سيراميكا كليوباترا، لا يوجد به بند شراء اللاعب، ولكن فقط إعارة لمدة موسم واحد ثم يعود مرة أخرى إلى بيراميدز ".