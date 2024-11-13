انت الأن تتابع خبر "جوزك مش هيبص برة تاني"!!... جربي ماسك النشا والخيار واصنعي أقوى وصفات التجميل لتبييض البشرة...هتبقي قمر في 5 دقائق!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن حلول طبيعية وفعالة لتحسين مظهر بشرتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفتيح البشرة وتوحيد لونها، يعد ماسك النشا والخيار من أقوى الوصفات الطبيعية التي تتميز بفوائدها المتعددة للبشرة، فهو ليس فقط يعمل على تفتيح البشرة بل يساعد أيضا على تجديد خلايا الجلد وتنقيتها من الشوائب، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقا ونعومة، وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية استخدام ماسك النشا والخيار، وفوائده العديدة، بالإضافة إلى طريقة تحضيره وتطبيقه بشكل صحيح.

فوائد ماسك النشا والخيار لتبييض البشرة

يحتوي الخيار على العديد من الفوائد للبشرة، منها ترطيب الجلد تهدئته، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والمعادن المغذية، أما النشا فهو غني بالكربوهيدرات التي تساعد في تبييض البشرة وتنظيفها من آثار التصبغات الندبات، عند دمج هذين المكونين معاً

يتحقق مفعول مزدوج يساهم في:

النشا يعمل على تقليل آثار التصبغات الناتجة عن الشمس أو الحبوب.

الخيار بفضل محتواه العالي من الماء يرطب البشرة ويعزز مرونتها.

الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

النشا يعمل على تنظيف المسام من الشوائب والدهون الزائدة، مما يساعد في تقليل ظهور حب الشباب.

طريقة تحضير ماسك النشا والخيار

تحضير هذا الماسك بسيط للغاية ويتطلب مكونات طبيعية متوافرة في معظم المنازل، إليك الطريقة:

المكونات

نصف خيارة طازجة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

طريقة التحضير

قشري الخيار وافرميه جيدا باستخدام الخلاط للحصول على عصير الخيار.

في وعاء صغير، قومي بخلط ملعقتين من النشا مع ملعقة من عصير الخيار. إذا كنتِ ترغبين في إضافة لمسة من الانتعاش، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد.

امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على وجهك بلطف، مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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