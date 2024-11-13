انت الأن تتابع خبر مشروبات المناعة ملكة الشتاء... 7 مشروبات دافئة تناولها في الصباح لتعزيز مناعتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد تقلبات الطقس في الأيام الأخيرة، يصبح الاستيقاظ في الصباح أمرًا أكثر صعوبة لذلك، فإن تناول مشروب دافئ يحتوي على مكونات طبيعية يمكن أن يكون طريقة مثالية لبدء اليوم هذه المشروبات لا توفر فقط شعورًا بالراحة، بل تقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية، كما ورد في تقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

من تقوية جهاز المناعة إلى دعم عملية الهضم

يمكن لهذه المشروبات أن تمنحنا دفعة من الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحتنا ونشاطنا وفيما يلي 7 مشروبات دافئة غنية بمكونات طبيعية تساعدنا على البقاء بصحة جيدة ومنتعشين خلال فصل الشتاء:

مشروبات دافئة في الشتاء

يعتبر الزنجبيل والليمون ثنائيًا مثاليًا لبدء اليوم، حيث يمتاز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في تدفئة الجسم وتخفيف آلام العضلات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويساهم في مكافحة الالتهابات الموسمية لتحضير هذا المشروب، يكفي أن تضيف بضع شرائح من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، ثم تعصر نصف ليمونة فوقه.

ماء القرفة والعسل

يعد مشروب القرفة والعسل البسيط خيارًا ممتازًا لتعزيز عملية التمثيل الغذائي في الصباح. القرفة غنية بمضادات الأكسدة وقد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا في الشتاء لتحضيره، أضف عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى الماء الدافئ، واتركه منقوعًا لعدة دقائق، ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل.

شاي البابونج واللافندر

يتميز كل من البابونج واللافندر بتأثيراتهما المهدئة، مما يجعل هذا المشروب مثاليًا لتقليل التوتر والقلق الذي قد يزداد خلال الأشهر الباردة كما أن البابونج يعد لطيفًا على المعدة ويساعد على الهضم، بينما يمنح اللافندر رائحة مريحة تساعد على الاسترخاء لتحضيره، انقع البابونج واللافندر في الماء الساخن لبضع دقائق.

ماء الليمون والعسل

يعتبر مشروب ماء الليمون والعسل خيارًا كلاسيكيًا وشعبيًا لبدء اليوم يساعد الليمون على تحسين الهضم وإزالة السموم من الكبد، بينما يضيف العسل حلاوة طبيعية ويعزز خصائصه المضادة للبكتيريا هذا المزيج يساهم في تنشيط عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة لتحضيره، أضف عصير نصف ليمونة إلى ماء دافئ، ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل.

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