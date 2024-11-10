لاعب الأهلي السابق: أتمنى استمرار زيزو مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم الأهلي السابق أنه يفضل استمرار أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق مع القلعة البيضاء وعدم رحيله.

جاد الله: أتمنى استمرار زيزو مع الزمالك وعدم رحيله

وأضاف جاد الله خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن أفضل لاعب في مصر لا يزيد سعره عن 12 مليون جنيه.

وأوضح جاد الله أن اللاعب الأجنبي بشكل عام الأهم بالنسبة له تقاضي راتبه.

جدير بالذكر إن أحمد زيزو مطلوب للانضمام إلى الأخدود السعودي في ميركاتو يناير المقبل.