نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي مواليد 2008 يتأهل لربع نهائي كأس مصر للناشئين بعد الفوز على الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2008، إلى ربع نهائي كأس مصر للناشئين، بعد فوز كبير خارج ملعبه على فريق الإنتاج الحربي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في البطولة.

فوز الأهلي مواليد 2008 على الإنتاج الحربي برباعية

سجل أهداف «أهلي 2008» كل من عبد الله حاتم في الدقيقة 12، وسيف أحمد في الدقيقة 31، وعبد الرحمن رامي «مانو» في الدقيقة 75، ويوسف عبد العزيز في الدقيقة 90، ليحقق الفريق فوزًا عريضًا على خصمه ويؤكد تأهله للمرحلة القادمة.

تشكيل «أهلي 2008» ضد الإنتاج الحربي دخل الفريق المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

خط الدفاع: حسن محمد، عمر كمال، عمر هشهش، عمر محمود.

خط الوسط: يوسف علاء، سيف أحمد، عمر أبو غزالة، عبد الرحمن رامي «مانو»، صالح موسى.

خط الهجوم: عبد الله حاتم.

وشهدت المباراة عدة تبديلات، حيث شارك عبد الله جعفر بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد كرم بدلًا من عمر كمال، وعمر عاطف بدلًا من صالح موسى، ويوسف عبد العزيز بدلًا من عبد الله حاتم، ويوسف محمود بدلًا من عمر أبو غزالة.

صدارة المجموعة الثالثة بفوزه اليوم، رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 6 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الثالثة ويتأهل رسميًا إلى ربع النهائي، بعد أن فاز في الجولة الأولى على فريق فاركو بنتيجة 3-0، وفي الجولة الثانية على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-0، مسجلًا 7 أهداف دون استقبال أي هدف.

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق فاركو وغزل المحلة والإنتاج الحربي.

الجهاز الفني لفريق «أهلي 2008» يقود الفريق حسن محمد كمدير فني، ويعاونه أحمد جلال كمدرب عام، عصام عبد الباسط كمدرب للحراس، أحمد فؤاد كإداري، محمد الجمال كطبيب الفريق، محمد نحلة كمدرب بدني، وإبراهيم خاطر كأخصائي تدليك.