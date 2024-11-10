فليك يعلن قائمة برشلونة استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب أنويتا مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة، تحت صافرة الحكم الإسباني غييرمو فرنانديز.

ومن المقرر أن تقام المباراة، اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

لامين يامال يزين قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - أندير أسترالاجا.

▪︎خط الدفاع: كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليكس بالدي - جول كوندي - جيرارد مارتين - سيرجي دومينجيز - أندريس كوينكا.

▪︎خط الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج.

▪︎خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - إنسو فاتي - رافينيا - ب أو فيكتور - لامين يامال.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد والذي يحتل مركز الوصافة.

