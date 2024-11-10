تفاصيل جلسة كولر مع رضا سليم وموقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع النجم المغربي رضا سليم لاعب المارد الأحمر، بعد غضبه في الفترة الأخيرة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات.

تفاصيل جلسة كولر مع رضا سليم

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كولر عقد جلسة مع المغربي رضا سليم، من أجل الحديث معه بعد غضبه الكبير بسبب عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" كولر احتوى رضا سليم، وقال له أن الغضب والحزن لن يفيده بشئ، وأنه يجب أن يواصل التدريب بشكل جيد للحصول على فرصة للمشاركة في المباريات ".

وأشار:" رضا سليم لم يحسم موقفه حتى الآن من الرحيل عن النادي الأهلي في يناير المقبل، ولكن إذا حصل على فرصة للمشاركة وتألق سيكون من الصعب رحيله".

وأتم كريم رمزي:" أتوقع أن يشارك رضا سليم في المباريات خلال الفترة المقبلة، وسيحاول التألق بشكل كبير بسبب عدم رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي ".