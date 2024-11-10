نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات برشلونة عن مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فريق ريال سوسييداد اليوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر لهذا الشهر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الليجا الإسبانية.

ويستقبل ملعب أنويتا مباراة اليوم التي تجمع بين ريال سوسيداد وفريق برشلونة في إطار منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

تنطلق المباراة بين برشلونة وريال سوسييداد اليوم الأحد عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

غيابات برشلونة عن مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويفقد برشلونة ثلاثي قوي قبل مواجهة ريال سوسيداد والذي يتمثل في حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن إلى جانب فيران توريس وإريك جارسيا.