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أحمد جودة - القاهرة - يتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالنتائج الإيجابية التي حققها في آخر أربع مواجهات قبل مواجهة ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويحل برشلونة كضيف ثقيل على فريق ريال سوسييداد اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وريال سوسييداد عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ونقدم لكم متابعي موقعنا الأعزاء في الأسطر القليلة القادمة نتائج آخر أربع مباريات خاضها برشلونة ضد ريال سوسيداد.

وكانت نتائج برشلونة ضد مضيفه في آخر أربع مباريات فوز البارسا في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد والمباراة التي سبقتها بهدف نظيف.

في حين تمكن سوسييداد من الفوز في مباراته الثالثة على برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقد سجل برشلونة فوز هام في مباراته التي الرابعة له من تاريخ المواجهات بفوز هام برباعية مقابل لا شيء.