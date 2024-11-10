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أحمد جودة - القاهرة - علق هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على وجه المقارنة بينه وبين تشافي هيرنانديز مدرب الفريق السابق.

فليك يعلق على المقارنة مع تشافي

ورحل تشافي عن برشلونة بعد انتهاء الموسم المنصرم بعد اختلاف وجهات النظر بينه وبين خوان لابورتا رئيس الفريق الكتالوني وحل فليك بدلًا منه.

وفي سؤاله عن المقارنة بينه وبين تشافي علق فليك: " علق هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على المقارنات التي تجرى بينه وبين المدرب السابق للنادي، تشافي هيرنانديز، حيث قال: “من وجهة نظري لا أرى أنه من الطبيعي أن تتم مقارنة عملي بعمل تشافي".

وأكد فليك على حديثه: "لدي أقصى درجات الاحترام له لأنه كان لاعبًا ومدربًا.”



وأتم: "لا يمكن أن ننسى أنه من منح الشباب فرصة الظهور في برشلونة وهذا النهج الذي أسير عليه الآن".

يذكر أن برشلونة يلتقي مع فريق ريال سوسييداد مساء اليوم الأحد في منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني.

