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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور اقتراب النادي الأهلي من إعارة اللاعب رضا سليم وسط ترقب العديد من أندية الخليج.

خالد الغندور: الأهلي يقترب من إعارة رضا سليم وسط ترقب أندية الخليج

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "تحدثنا إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اتخذت قرار بالإجماع بعدم الحاجة لخدمات بيرسي تاو ومحاولة لرحيله في يناير سواء ببيعه أو الوصول لاتفاق معه لإنهاء تعاقده وإن رضا سليم تحت التقييم".

وأضاف:"خلال الفترة الحالية أكتر من نادي خليجي عبر عن اهتمامه بضم رضا سليم من ضمنهم أندية قطرية".

واختتم: "في حالة وصول عرض رسمي لاستعارة رضا سليم سيتم الموافقة عليه لمنح كولر فرصة للتعاقد مع جناح أجنبي تلبية لطلبه".