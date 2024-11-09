لمداواة الجراح.. تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه أوساسونا، عصر اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

‎في حراسة المرمى: لونين.

‎الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - إيدر ميليتاو - فيرلاند ميندي.

‎الوسط: إدواردو كامافينجا - تشواميني - فالفيردي - جود بيلينجهام.

‎الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

وتنقل مباراة ريال مدريد مع أوساسونا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.