صلاح يتقدم الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

اختار الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة أستون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

ينزل الفيلانس ضيفًا ثقيلًا على الريدز، مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

* حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

* خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس.

* خط الوسط: ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

* خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.



وتنقل مباراة ليفربول مع ضيفه أستون فيلا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.