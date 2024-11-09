نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعودة لطريق الانتصارات.. تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه برايتون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي

ينزل مان سيتي ضيفًا ثقيلًا على برايتون مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون

‎حراسة المرمى: إيدرسون

‎الدفاع: ريكو لويس، سيمبسون، أكانجي، جفارديول

‎الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، نونيز

‎الهجوم: سافينيو، فودين، هالاند

وتنقل مباراة مانشستر سيتي مع مضيفه برايتون عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.