نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط وحيد يمنع نجم الأهلي من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وشك مغادرة القلعة الحمراء بعد أن قررت إدارة النادي عدم تجديد عقده، ما دفعه للتفكير في خياراته المستقبلية والبحث عن عرض مناسب بعد انتهاء تجربته مع الأهلي.

بيرسي تاو يقترب من الرحيل عن الأهلي

وبحسب صحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية، فإن أمام بيرسي تاو العديد من الخيارات في حال رحيله عن الأهلي، من أبرزها الانتقال إلى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أو أحد الأندية الخليجية التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها، إلا أن اللاعب يفضل العودة إلى أوروبا إذا توافرت له الفرصة.

وأوضحت الصحيفة أن تاو يعتزم مناقشة العروض التي سيحصل عليها في الفترة المقبلة، مع انتظار عرض أوروبي من أجل دراسته مع وكيله. كما أن اللاعب يركز على تحديد خطواته القادمة بعناية.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن بيرسي تاو أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي، بشرط الحصول على راتب سنوي لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، مع التوقيع على عقد يمتد لموسمين.

ويأتي ذلك في ظل كون الصفقة مجانية ولن تشكل عبئًا ماليًا على خزينة النادي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في يونيو 2025، إلا أن النادي يرفض تجديده.