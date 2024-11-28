الرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، لخوض مباراته القادمة في الدوري المصري ضد نظيره البنك الاهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي 

ويلتقي الأهلي ضد البنك الأهلي يوم الأحد القادم الموافق 1 من الشهر القادم، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة علي أرضية ملعب الشرطة.

ويتصدر الفريق الأحمر جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

وتُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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