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أحمد جودة - القاهرة - 7 أهداف وصدارة لمسار واستفاقة المنيا بالجولة 6 بالقسم الثانى

أختتمت اليوم مباريات منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 7 أهداف فقط فيما انتهت مباراتان بنتيجة التعادل السلبي.

حيث نجح نادى مسار فى تحقيق فوز صعب بهدف نظيف أمام نظيره نادى مصر للمقاصة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، لينفرد مسار بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 12 نقطة بالمركز الثالث.



وحقق نادى المنيا فوزا بنتيجة 2/1 أمام ضيفه مركز شباب طامية بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى المنيا الجديدة، ليرتفع رصيد المنيا عند 6 نقاط بالمركز السادس فيما توقف رصيد مركز شباب طامية عند 4 نقاط بالمركز العاشر.

وبديربي أبناء بنى سويف سقط تليفونات بنى سويف فى فخ التعادل السلبي أمام شقيقه نادى نجوم مصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى اسكو، ليرتفع رصيد التليفونات للنقطة 9 بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 7 بالمركز الخامس



وسقط نادى الواسطى فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام ضيفه بنى مزار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان ملعب استاد الواسطى الجديد ببنى سويف، ليتوقف رصيد الواسطى عند 5 نقاط بالمركز الثامن فيما ارتفع رصيد بنى مزار للنقطة 5 بالمركز السابع.

وسقط نادى أسمنت أسيوط فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نادى الفيوم، ليرتفع رصيد الأسمنت للنقطة 13 بالمركز الثاني فيما ارتفع رصيد الفيوم لنقطة وحيدة بالمركز الحادى عشر.



فيما لم يشارك نادى البدارى بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 13 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 13 نقطة.

3 - مصر المقاصة 12 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 9 نقاط.

5 - نجوم مصر 7 نقاط.

6 -المنيا 6 نقاط.

7 - بنى مزار 5 نقاط.

8 - الواسطى 5 نقاط.

9 - البدارى 4 نقاط.

10 - طامية 4 نقاط.

11 - الفيوم نقطة.