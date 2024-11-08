نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2009" يفوز على الترسانة ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة؛ فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة مدربه الكابتن أحمد نبيه على مضيفه فريق الترسانة في اطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت بملعب الترسانة وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم مكون من شريف فتحي ومحمد عماد ومحمد عبد الفتاح.

المصري 2009 يهزم الترسانة

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثانية عشر.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بهدف جميل لنجمه نور الحناوي - أحد نجوم المباراة في الدقيقة السادسة، فيما نجح فريق الترسانة في إدراك هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني للمباراة التي شهدت تألق الحارس آسر عوض، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي واصل خلالها الحارس آسر عوض تألقه ليفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى، أحمد حسن، إياد رمضان، محمد صلاح، زياد أيمن لخط الظهر، نور الحناوي، يوسف الجرايحي، فكري مسعود لخط الوسط، مهند زيادة ، أحمد مصباح ، أحمد عوض لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد جمال ومحمد هيثم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك أحمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. محمد صلاح مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.