نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب بإقالة لجنة الحكام بعد تسريب تسجيل تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تقديم طلب جديد من إدارة النادي إلى اتحاد الكرة، في حال تأكد صحة التسجيل المسرب لطاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في افتتاح دوري NILE.

وقال المصدر لفي تصريحات صحفية: "الأهلي طلب من اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام إذا ثبت صحة التسريب، كما طلب النادي السماح للأندية بالاستماع إلى محادثات غرفة الـVAR في المواقف المثيرة للجدل التي تؤثر على نتائج المباريات."

وكان التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه بين حكم المباراة محمد عادل وحكم الـVAR ميدو سلامة قد أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدت بعض القرارات التحكيمية في المباراة إلى إثارة انتقادات واسعة، مما دفع اتحاد الكرة لإيقاف محمد عادل وميدو سلامة عن المشاركة في المباريات المقبلة.