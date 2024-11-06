12 دولة تؤكد المشاركة في البطولة الإفريقية للشطرنج بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن تأكيد 12 دولة حتى الآن مشاركتها في البطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة المقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتقام خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يشارك في البطولة الإفريقية للشطرنج للشباب تحت 20 سنة حتى الآن كل من: الجزائر، أنجولا، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث ومن المتوقع ارتفاع عددد الدول المشاركة إلى 15 دولة.

قال أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن مصر تشارك بفريق مكون من 22 لاعب ولاعبة بواقع 15 لاعب و7 لاعبات يتنافسون على حصد المراكز الأولى في المنافسات التي ستكون غاية في القوة والإثارة خاصة وأنها تضم عدد كبير من اللاعبين المتميزين في اللعبة على مستوى القارة السمراء.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة يحصل الفائز بها على لقب أستاذ دولي، كما أنها مؤهلة لبطولة العالم للشباب تحت 20 سنة في النسخة المقبلة التي تقام في عام 2025.

وقدم أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الدعم اللامحدود إلى الاتحاد خلال الفترة الماضية الأمر الذي ساهم في عودة النشاط المحلي بشكل مكثف والمشاركة في عدد من الأحداث العربية والدولية.

اختتم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج تصريحاته بأن الاتحاد بدأ في الاستعداد بشكل جيد للبطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة من أجل خروج البطولة بالشكل التنظيمي الذي يليق بسمعة مصر رياضيا.

