نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إبراهيم يواصل التأهيل ويعود لدريبات الأهلي في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر ياسر إبراهيم، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات، حيث يجري حول الملعب ويؤدي بعض التدريبات الخاصة بإشراف الجهاز الطبي للنادي، بعد أن عانى من شد في عضلات البطن.

ياسر إبراهيم يواصل التأهيل ويعود لدريبات الأهلي في هذا الموعد

ومن المتوقع أن يعود ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية بعد مباراة زد، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقد استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق زد يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

كما عقد الجهاز الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل بدء المران للحديث عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بمباراة زد، ثم خاض اللاعبون تدريبات بدنية قبل الانتقال إلى الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وتولى ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، تدريب الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

يواصل الأهلي تدريباته بعد فترة راحة حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج المخصص للتحضير لمباراة زد.