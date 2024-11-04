نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الهلال يتفوق على استقلال طهران بثنائية نظيفة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على فريق استقلال طهران الايران بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اسيا للنخبة.

وانطلقت المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء هدفي فريق الهلال أمام استقلال طهران بأقدام اللاعب ميتروفيتش في الدقائق 15 و33 على التوالي.

ودخل الهلال بالتشكيل التالي:-

الحراسة:- ياسين بونو.

خط الدفاع:- رينان لودي - تمبكتي - كوليبالي - جواو كانسيلو.

الوسط:- ناصر الدوسري - سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم:- سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - مالكوم فيليبي - أليكسندر ميتروفيتش.