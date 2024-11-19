انت الأن تتابع خبر «تسوي 10 ملايين من الدولارات».. شابة أردنية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفصحت شابة أردنية عن فعالية عشبة مميزة في تنظيف القولون من البراز المتحجر بسرعة، وهي عشبة السنا، التي تستخدم في الطب البديل لعلاج الإمساك وتخفيف آلامه وتليين المعدة، اليوم، سنستعرض كيفية تنظيف القولون باستخدام الأعشاب الطبيعية، نظرًا لأهمية القولون كجزء من الجهاز الهضمي.

القولون وأجزاؤه

القولون هو أنبوب عضلي يبلغ طوله حوالي ستة أقدام، ويربط بين المستقيم والأمعاء الدقيقة، ويتكون القولون من عدة أجزاء: القولون الصاعد في الجهة اليمنى، القولون النازل في الجهة اليسرى، والأعور والقولون السيني، حيث يلعب القولون دورًا حيويًا في الجهاز الهضمي، حيث يقوم بامتصاص الماء والعناصر الغذائية المتبقية، ويكمل عملية الهضم بعد امتصاص الجسم للعناصر الأساسية، مما يساعد على التخلص من الفضلات عبر المستقيم.

لذا، يحتاج القولون إلى تنظيف منتظم ليؤدي وظائفه بشكل مثالي، وسنتناول في هذا المقال طرق تنظيف القولون باستخدام الأعشاب الطبيعية والمواد الغذائية.

عشبة السنا

تستخدم عشبة السنا لتنظيف القولون بشكل فعّال بفضل قدرتها على تحفيز حركة الأمعاء لنقل الفضلات من القولون إلى المستقيم، وتعتبر السنا ملينًا طبيعيًا، ولكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي بسبب آثارها الجانبية المحتملة، مثل الشعور بالغثيان تاريخيًا، استخدمها القدماء بطريقة مشابهة لتحضير الشاي، ومن الأفضل إضافة القرفة أو الزنجبيل لتحسين طعمها.

الليمون كوسيلة لتنظيف القولون

يمكن استخدام الليمون لتنظيف القولون عن طريق تحضير عصير ليمون طازج، يتم مزجه مع ماء فاتر، وقليل من العسل للتحلية، ورشة صغيرة من الملح، يُفضل تناول هذا المزيج على الريق، وقبل تناول الطعام لتحقيق أفضل النتائج.

أعشاب الدردار الأحمر