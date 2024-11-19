العناية بالبشرة في المنزل وتبييضها بمواد طبيعية 100% والنتيجة من أول مرة

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رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة في المنزل يجب عليك أن تحددي نوع بشرتك ومن ثم أن تختاري روتين العناية المناسب لبشرتك، لأن أنواع البشرة تختلف فهناك الدهنية والجافة والعادية، ولهذا يجب أن تحددي كي تختارى العناية المفيدة لبشرتك وما نقدمه لك اليوم في هذا المقال سوف يفيدك لأنه سوف يجعل وجهك مشرق دائمًا.

العناية بالبشرة في المنزل

بغض النظر عن برنامج العناية بالبشرة الذي تنوي القيام به، فإن معرفة نوع بشرتك أمر بالغ الأهمية حدد ما إذا كانت بشرتك دهنية أو جافة أو طبيعية قبل أن تبدئي في العناية بها في المنزل حتى تتمكني من اختيار العناصر التي تناسبك بشكل أفضل يمكنك الآن البدء باختيار المنظف والمرطب لنوع بشرتك.

تركيبات طبيعية تستخدم على الوجه

يتيح لكي صنع أقنعة الوجه أو الماسكات الخاصة بك التحكم الكامل في المواد التي يتم وضعها على بشرتك، وحمايتها من الضرر الذي قد تسببه المكونات الاصطناعية، ويمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية البسيطة الموجودة في مطبخك وغير مكلفة نهائياً، والتي تحتاجها بشرتك، وعلى سبيل المثال يغذي العسل البشرة ويرطبها وينظفها وهذا لجميع أنواع البشرة، بينما الشوفان يكون أيضًا مفيد للبشرة الجافة والعديد من الأقنعة الأخرى.

العناية بالبشرة بطريقة صحيحة

ابدئي نظام العناية بالبشرة الخاص بكِ عن طريق غسل وجهك بشكل صحيح.

ينظف ذلك بشرتك من أي ملوثات أو غبار أو بقايا مكياج.

أفضل طريقة لتنظيف وجهك هي فرك المنظف بلطف بحركة دائرية على وجهك.

لتجنب تلف وإجهاد خلايا بشرتك تجنبي الفرك القوي.

أيضًا نظفي رقبتك بنفس الطريقة وبرفق شديد.

تقشير البشرة بطريقة طبيعية