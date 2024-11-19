هذه الحيلة العبقرية تجعل منزلك دائمًا برائحة منعشة دون إنفاق أي أموال

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رياض - احمد صلاح - يبحث الامهات وربات البيوت كثيرا حول كيف تجعل منزلك دائمًا برائحة منعشة؟ حيث أن رائحة المنزل، هي أول ما يستقبل الزائر أو أحد أفراد المنزل القادم من الخارج، من هنا يبدو من الضروري الحفاظ على الرائحة العطرة في المنزل وبشكل دائم، لكن غالباً ما يستخدم الناس بخاخات ملطف الجو، التي تغير رائحة الغرفة لفترة قصيرة، ثم تختفي هذه الرائحة، وفي هذا المقال سوف نذكر طرقاً مبتكرة لتعطير المنزل، مع ذكر أهم أسباب الرائحة الكريهة.

الحيلة العبقرية تجعل منزلك دائمًا برائحة منعشة

من أهم الاشياء التى تهم النساء هى النظافة سواء الشخصية أو نظافة المنزل أو جعل رائحته ذكية عطة لذا يبحث الكثير منهن حول كيف تجعل منزلك دائمًا برائحة منعشة ؟ لذا سنعرض لكم من خلال هذه الاسطر التالية أهم الطرق التى تساعد على جعل منزلك دائمًا برائحة منعشة.

طرق طبيعية لتعطير المنزل

وفى إطار الحديث عن كيف تجعل منزلك دائمًا برائحة منعشة؟ فاننا سنشرح لكم طرق طبيعية لتعطير المنزل، ستجدون في السوق العديد من أدوات تعطير المنزل، مثل بخاخات ملطفات الجو، أو ملطف الجو الطيار (الجل)، لكن قد ترغبون بصناعة ملطف الجو يدوياً، أو الحصول على ملطفات جو تؤمن لكم مميزات أخرى، نذكر منها:

البخور

استكمالا لحديثنا عن كيف تجعل منزلك دائمًا برائحة منعشة؟ فاننا سنوضح لكم كيفية استخدام البخور فى تعطير المنزل يعتبر البخور من أبرز أنواع ملطفات الجو ذات الرائحة القوية والنفاذة، والتي تدوم لوقت طويل نسبياً، كما ستجدون العديد من أنواع البخور، والروائح، أبرزها الند والصندل، لكن يرجى أخذ الحذر أثناء استخدام عيدان البخور، بإبقائها بعيدة عن الأشياء القابلة للاشتعال، وبعيداً عن متناول الأطفال، كما يحذر من استخدامها في الأماكن المحصورة، خاصة بوجود الحساسية تجاه الدخان، أو وجود الأطفال.

الشمع المعطر

يؤمن الشمع المعطر روائح عدة، إضافة إلى الرومانسية التي يتمتع بها الشمع، وستجدون في السوق أنواعاً كثيرة من الشمع، افركوا الفتيل بالأصابع للتأكد من الرائحة والجودة، وستكون الشمعة مصدراً للضوء الهادئ، والرائحة الجميلة. [1]

الليمون

لا تريدون شراء الشموع، ولا تحبون البخور، إليكم طريقة طبيعية بامتياز، ضعوا شرائح الليمون في الماء مع أوراق النعنع وإكليل الجبل، ويمكن إضافة الفانيليا أو القرفة، واتركوها لتغلي على النار قليلاً دون أن تغطوا الوعاء، ستنتشر رائحة العطر في كل المنزل، ويمكن نقل الوعاء بين الغرف لنشر الرائحة.

الملح