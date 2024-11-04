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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر: موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة قوية ضد فريق استقلال طهران الإيراني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة مساء الاثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا. يتطلع الهلال لمواصلة سلسلة نجاحاته في المسابقة، بينما يأمل الاستقلال في تحقيق نتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

يتوقع أن يعتمد الهلال على تشكيلة هجومية تشمل حارس المرمى ياسين بونو، وخط دفاع قوي بقيادة جواو كانسيلو وخاليدو كوليبالي. في خط الوسط، سيعتمد الهلال على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ونيمار، ويقود الهجوم كل من مالكوم وألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

التشكيل المتوقع لفريق استقلال طهران

على الجانب الآخر، يتوقع أن يلعب فريق استقلال طهران بتشكيلة دفاعية بقيادة الحارس سيد حسين. في خط الدفاع، يشمل رضائيان ومرادمند، بينما يقود الهجوم إسلامي ورمضاني وكوشكي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت السعودية). تُبث المباراة عبر قناة SSC SPORTS HD 1، المتاحة على تردد 12523 أفقي، بمعدل ترميز 27500 وتصحيح 5/6.

التوقعات والحظوظ

يحمل هذا اللقاء أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الهلال لتحقيق فوز يعزز موقعه، فيما يأمل الاستقلال في تحسين فرصه في البطولة.