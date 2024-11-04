نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقرر تجديد عقد كوكا 4 مواسم مقابل هذا المبلغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد الليثي، على قرار مسئولو النادي الأهلي بتعديل وتجديد عقد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق ليتناسب مع مكانته الحالية حيث أصبح عنصرًا هامًا في تشكيلة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كوكا يحصل على راتب مالي ضعيف لا يتعدى مليوني جنيه في الموسم لذا تقرر رفع هذا العقد إلى 7 مليون جنيه في الموسم".



وتابع: " وينوي الأهلي تجديد عقد اللاعب لمدة أربعة مواسم بإعتباره أحد المواهب الصاعدة في الفريق، وسيكون راتبه 7 مليون في أول موسم يزيد مليون جنيه سنويًا ليصل إجمالي راتبه في 4 مواسم إلى 34 مليون جنيه بخلاف مكافآت الفوز والحوافز ".



وأردف: " إدارة النادي سوف تقوم الفترة المقبلة بتجديد عقد كوكا بعدما حالت إرتباطات الفريق الكثيرة والمُزدحمة مؤخرًا في عدم تجديد العقد".



واختتم: " وكان الأهلي قد رفض إجتراف كوكا الصيف الجاري بعدما تلقى عرضًا من نادي ريو آفي البرتغالي مقابل مليون و200 ألف دولار لشراء اللاعب نهائيًا حيث طلب كولر بقاء اللاعب الشاب ".

