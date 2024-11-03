نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. رئيس نادي النجوم: إتحاد الكرة يضرب اللوائح الدولية بعرض الحائط لمجاملة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بأن إتحاد الكرة يضرب بعرض الحائط جميع اللوائح والنظم الداخلية والخارجية بمجاملة النادي الإسماعيلي بمشاركة الفريق في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز أمام نادي غزل المحلة.

تصريحات رئيس النجوم عن أزمة ناديه مع الإسماعيلي

وتابع "الطويلة" في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الإذاعية بأنه قد تم منع منح النادي الإسماعيلي ترخيص المشاركة في الدوري الممتاز من قبل لجنة التراخيص بإتحاد الكرة، وقد تم تثبيت إيقاف الترخيص من على جميع المنصات الخاصة بالتراخيص بالإتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا، وتابع بأن عدم منح الترخيص يعني عدم المشاركة في المسابقات المحلية.

وأكمل "محمد الطويلة" بأن الحُكم الدولي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الذي حصل عليه نادي النجوم ضد النادي الإسماعيلي قد مر عليه ما يقرب من خمس سنوات.

وحذر "الطويلة" مسئولي النادي الإسماعيلي من عواقب هذه المجاملات الفجة من إتحاد الكرة والعقوبات التي ستقع على النادي الإسماعيلي من المشاركة بالدوري المصري الممتاز دون ترخيص المشاركة، كما حذر من أن مخالفة لوائح الكاف والفيفا فيما يتعلق بموضوع التراخيص سيكلف النادي الإسماعيلي وإتحاد الكرة ثمنًا باهظًا.

وتابع "محمد الطويلة" أن نادي النجوم لديه حقوق لدى العديد من الأندية ولكن إتحاد الكرة يتبع نفس أسلوب التجاهل في حل جميع النزاعات.