نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يطالب جماهير الأهلي بمساندة طاهر محمد طاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الإعلامي محمد شبانة بما يقدمه طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي خلال الموسم الحالي مؤكدا إنه قد يحجز مقعدا أساسيا في تشكيلة السويسري كولر إذا استمر على نفس المستوى.

شبانة يطالب جماهير الأهلي بمساندة طاهر محمد طاهر

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن طاهر قد تطور مستواه بشكل كبير بعدما رفع عن نفسه كافة الضغوط النفسية التي كانت تشتت تركيزه داخل الملعب.

وأتم شبانة حديثه بمطالبته جماهير النادي الأهلي بدعم اللاعب والوقوف بجانبه خاصة وإنه ملتزم ولا يفتعل أي أزمة سواء لعب أساسيا أو بقى على دكة البدلاء.

