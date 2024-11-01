الرياضة

الزمالك يفوز على الشمس في دوري السلة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 80 ـ 57، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20- 16
42- 42
62- 42
80- 57

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، غدًا السبت، على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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