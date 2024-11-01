نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على الشمس في دوري السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 80 ـ 57، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20- 16

42- 42

62- 42

80- 57

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، غدًا السبت، على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

