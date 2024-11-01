نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق بيراميدز مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 بمواجهة بتروجيت اليوم الجمعة، في لقاء يسعى فيه الفريق السماوي تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يوريتيتش لتحقيق انطلاقة قوية والفوز بأول ثلاث نقاط على حساب النادي البترولي.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت

تنطلق مباراة بيراميدز وبتروجيت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

تبث مباراة بيراميدز وبتروجيت عبر قناة أون تايم سبورتس، لتتيح للجماهير متابعة المواجهة المثيرة في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

تطلعات بيراميدز في الموسم الجديد

يأمل بيراميدز في تقديم أداء مميز هذا الموسم، خاصة بعد منافسته الشديدة على لقب الدوري الموسم الماضي، حيث تمكن الأهلي من انتزاع اللقب في الأسابيع الأخيرة ليحل بيراميدز في المركز الثاني. ورغم ذلك، توج بيراميدز بلقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه وحقق المركز الثالث في كأس السوبر المصري، ما يجعله يتطلع للمزيد من الإنجازات هذا الموسم.

طموحات بتروجيت بعد التأهل للدوري الممتاز

من جانبه، يسعى فريق بتروجيت إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز في أولى مبارياته بعد عودته للدوري الممتاز عبر دوري المحترفين. ويرغب بتروجيت في تثبيت أقدامه في البطولة من خلال أداء قوي يضمن له التواجد في المراكز الآمنة.