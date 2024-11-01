العالم اليوم - وزير الخارجية اللبناني: محادثات وقف إطلاق النار مستمرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن المحادثات من أجل وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة.

وقال الوزير اللبناني في رده على سؤال لموفدة "دوت الخليج" حول موقف لبنان من المحادثات: "لا زلنا مستمرين في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وجلب السلام إلى لبنان".

وجاءت تصريحات بو حبيب بالتزامن مع نفي رئيس حكومة تصريف الأعامل نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل، بعد أن أعلنت وكالة أنباء "رويترز" ذلك.

كما نفى مصدر رسمي لبناني آخر لـ"دوت الخليج" الأمر ذاته.

وقال المصدر الرسمي اللبناني تعليقا على ما كشفته "رويترز": "لا صحة لهذا الكلام، والجانب الأميركي لم يطلب هذا الأمر، ولبنان استبق أي بحث بالتشديد على أولوية وقف إطلاق النار قبل بحث أي أمر".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، قولهما إن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعلان وقف إطلاق النار "من طرف واحد" مع إسرائيل.

وأوضح المصدران أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.