العالم اليوم - 13 قتيلا على الأقل بقصف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - قالت مصادر صحية فلسطينية، اليوم الجمعة، إن 13 فلسطينيا، على الأقل، قتلوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، بوسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن 13 فلسطينيا قتلوا جراء القصف المدفعي الذي استهدف مدخل مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط القطاع، فيما سقط عشرات الجرحى جراء استمرار القصف المدفعي على المخيم الجديد في النصيرات.

وأوضح مراسلنا أن زوارق إسرائيلية أطلقت قذائف على أرض المفتي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أفاد مراسلنا بمقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 43259 قتيلا.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة ارتفعت إلى 43259 قتيلا على الأقل.

وأفادت الوكالة بأن الحصيلة تشمل 55 شخصا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين ارتفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 101827 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.