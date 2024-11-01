العالم اليوم - فيديو يرصد حجم الدمار في النبطية بعد الغارات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - رصد مقطع فيديو حجم الدمار في النبطية جنوبي لبنان، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة مؤخرا.

وأكد موفد "دوت الخليج" أن إسرائيل شنت 5 غارات على النبطية خلال ليل الخميس.

والجمعة استهدفت غارة اسرائيلية مدينة بعلبك، أكبر المدن في شرق لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، بعد غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجرا.

وقالت الوكالة إن "الطيران المعادي شن غارة على حي الزهراء في مدينة بعلبك"، من دون إنذار اسرائيلي مسبق للمنطقة التي تعرضت في الأيام الأخيرة لغارات عنيفة.

يأتي ذلك استمرارا للقصف الذي طال، الخميس، محيط بعلبك ومدينة صور ومناطق قريبة منها في جنوب لبنان، في أعقاب إنذارات أصدرها الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وهو تدبير وصفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"جريمة حرب إضافية" ترتكبها إسرائيل.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات على منطقة الحوش قرب مدينة صور الساحلية، طالت إحداها فريقا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، وفق الوكالة الوطنية.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، الخميس، أنه قصف بنى تحتية تابعة لعدد من وحدات حزب الله، بما في ذلك وحدة عزيز وقوات الرضوان، في منطقة الحوش.

وفي بيروت، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن عشرات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت سويت بالأرض من جراء الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 10 غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق الغبيري، والكفاءات، وأوتوستراد السيد هادي، ومحيط مجمع المجتبى، وطريق المطار القديم، وتحويطة الغدير، والرويس، وحارة حريك، والمريجة.