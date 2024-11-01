نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. بيلد: ليفربول يستهدف ضم عمر مرموش وسبورت: برشلونة يراقب لياو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 01- 11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أعرب المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس (26 عاما) ولاعب الوسط الدنماركي مورتن هجولماند (25 عاما) عن عدم رضاهما عن قرار روبن أموريم بالرحيل عن سبورتنج والانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد رفضهما عروضا لمغادرة النادي في الصيف. (Ojogo - باللغة البرتغالية).

لكن من المرجح أن ينضم جيوكيريس إلى أموريم في أولد ترافورد إذا تم الاتفاق على صفقة. (Football365).

قال مهاجم بايرن ميونيخ وألمانيا جمال موسيالا (21 عاما) إنه سعيد في النادي الألماني وسط ارتباطات بمانشستر سيتي. (Goal).

ليفربول يستهدف ضم عمر مرموش

أعرب ليفربول عن اهتمامه بلاعب آينتراخت فرانكفورت البالغ من العمر 25 عاما والمهاجم المصري عمر مرموش. (Bild - باللغة الألمانية).

يمكن لمانشستر يونايتد أن ينافس ليفربول على جناح ولفرهامبتون الجزائري البالغ من العمر 23 عاما ريان آيت نوري. (GiveMeSport).

سيطلب برينتفورد 60 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الكاميروني برايان مبيومو، 25 عامًا، في فترة الانتقالات في يناير وسط اهتمام من أرسنال. (Football Insider).

يواجه ستيفن جيرارد الطرد من منصبه كمدير فني للاتفاق بعد أن تفاقم الأداء السيئ للنادي السعودي بسبب الخروج المفاجئ من الكأس هذا الأسبوع. (Sun).

يُعتقد أن مجموعة استثمارية رياضية عالمية قدمت عرضًا للحصول على حصة 45٪ في كريستال بالاس. (Mail).

يجري أستون فيلا محادثات مع المهاجم الإنجليزي مورجان روجرز، 22 عامًا، بشأن صفقة جديدة. (Athletic - الاشتراك مطلوب).

يفكر ريال مدريد في التحرك للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا أوريليان تشواميني. (Relevo - بالإسبانية).

ريال مدريد على استعداد لدفع 84 مليون جنيه إسترليني مقابل إنزو فرنانديز أو عرض تشيلسي تشواميني كجزء من صفقة لتوقيع لاعب خط الوسط الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عامًا. (Fichajes، عبر TeamTalk).

برشلونة يراقب لياو

يراقب برشلونة وضع رافائيل لياو في ميلان بهدف التحرك في الصيف من أجل الجناح البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا. (Sport - بالإسبانية).

حدد ليفربول مدافع بورنموث والمجر ميلوس كيركيز، 20 عامًا، كمرشح في بحثه عن ظهير أيسر جديد. (TeamTalk).

يأمل أتلتيك بلباو في الاتفاق على صفقة جديدة مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز البالغ من العمر 22 عامًا وسط اهتمام من برشلونة. (رياضة - بالإسبانية).

يتطلع خيتافي إلى التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو ريجيلون، 27 عامًا، من توتنهام، والذي ينتهي عقده في يونيو 2025. (Fichajes - بالإسبانية)