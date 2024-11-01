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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لقائمة مباراة البنك الأهلى، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، فى انطلاقة الدورى.

مركز جديد لنجم الزمالك تحت قيادة جوزيه جوميز

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية فى العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت أبوظبي، بإستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعًا معنويًا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

وشهدت الفترة الماضية توظيف غوميز لأحمد فتوح في مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته، ودفع تألق المغربي محمود بنتايك في الجبهة اليسرى لتفكير غوميز في مركز جديد لأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، خاصة مع انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية واقتراب انتهاء أزمته.

وينوي جوزيه جوميز توظيف أحمد فتوح فى مركزي 6 أو 8 فى وسط الملعب للاستفادة من إمكانياته مع "القلعة البيضاء"، خاصة أن البرتغالي يؤمن بأن اللاعب من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.