نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم جديد عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه فرص أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة كبيرة في المشاركة في مباراة المارد الأحمر المقررة غدًا السبت أمام فريق سيراميكا كليوباترا، والتي تعد ضربة البداية للفريقين في الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب الإصابة.

تفاصيل إصابة أشرف داري

أبلغ أشرف داري عن معاناته من آلام جديدة في الكاحل خلال الساعات الماضية، مما أجبره على الغياب عن التدريبات. ووفقًا لمصدر مطلع، فإن تجدد الآلام في أسفل القدم قد حال دون مشاركته مع الفريق طوال الفترة الأخيرة، باستثناء دخوله في الدقائق الأخيرة من مباراة العين الإماراتي.

من المقرر أن يخضع أشرف داري لفحص طبي شامل في النادي الأهلي خلال الساعات القادمة، وذلك لتحديد موقفه وسبب عودة الآلام المتكررة في الكاحل التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

مع تزايد الشكوك حول قدرته على اللعب، تبدو فرص أشرف داري في اللحاق بمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضئيلة جدًا، حيث من المتوقع أن يغيب عن هذه المواجهة المهمة.

غيابات أخرى في صفوف الأهلي

جدير بالذكر أن محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، سيغيب أيضًا عن مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة، حيث لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة في الركبة.